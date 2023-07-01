Эксперт рассказала о единственном способе избавиться от панических атак

Нейропсихолог-реабилитолог Наталья Жукова утверждает, что единственный специалист сможет помочь избавиться от панических атак (ПА).

Панические атаки могут возникнуть впервые у любого человека, независимо от возраста, пола, профессии или генетической предрасположенности.

Причины ПА разнообразны, некоторые специалисты считают их результатом генетики, окружающей среды и поведения. Важно понимать, что это состояние требует диагностики и лечения у психолога или психотерапевта.

Жукова подчёркивает, что ПА не представляют угрозы для жизни, но могут серьёзно ухудшить качество жизни. Люди, сталкивающиеся с такими атаками, должны обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут избавиться от симптомов и причин.

Для того, чтобы справиться с атаками в момент возникновения, можно воспользоваться специальными мобильными приложениями, которые помогают с помощью дыхательных упражнений и вопросов с пояснениями.

Времена, в которых мы живём, наполнены стрессом и кризисами, поэтому Жукова призывает не забывать о заботе о себе и своевременно обращаться за помощью к специалистам.