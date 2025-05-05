Эксперт рассказала о киберугрозах от видеонянь

Современные устройства для наблюдения за детьми, такие как радионяни и IP-камеры, могут стать лёгкой целью для хакеров. Это может привести к серьёзным последствиям — от нарушения личной безопасности до угроз и психологического давления на семьи. Эксперты утверждают, что главная угроза исходит от плохой защиты таких устройств, что делает их уязвимыми для кибератак.

Одной из самых распространённых проблем является использование стандартных паролей, которые часто не меняются. Это облегчает задачу злоумышленникам, так как такие комбинации, как «admin/admin» или «1234», они проверяют в первую очередь. Также опасны устаревшие модели устройств, у которых не обновляются программное обеспечение. Хакеры могут использовать ошибки в прошивке для получения доступа к камерам, а подключение к слабо защищённым Wi-Fi сетям увеличивает риски ещё больше.

Важной угрозой являются фишинговые атаки, когда мошенники заставляют пользователей скачать фальшивые приложения или перейти по вредоносным ссылкам. Некоторые камеры хранят данные в ненадёжных облаках, что также может привести к утечке личной информации. Эксперты советуют внимательно следить за устройствами, чтобы заметить признаки взлома, такие как странные звуки, неожиданная перезагрузка или изменения настроек. Чтобы обезопасить устройства, рекомендуется использовать сложные пароли, обновлять прошивки и отключать ненужные функции удалённого доступа.