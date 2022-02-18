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Эксперт рассказала о ложных симптомах омикрон-штамма COVID-19

И с чем они могут быть связаны

Оказывается, нередко люди, болеющие коронавирусом, сталкиваются с ложными симптомами. О том, почему они возникают, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.