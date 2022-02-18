Эксперт рассказала о ложных симптомах омикрон-штамма COVID-19

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Эксперт рассказала о ложных симптомах омикрон-штамма COVID-19И с чем они могут быть связаны
Оказывается, нередко люди, болеющие коронавирусом, сталкиваются с ложными симптомами. О том, почему они возникают, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
По словам специалиста, всё дело в том, что у заразившихся COVID-19 людей возникает сильная тревожность. При этом состоит она из двух частей — волнения, связанного с пандемией, и тревожностью из-за воздействия COVID-19 на мозг человека. Из-за этого, в том числе, могут возникнуть и психосоматические симптомы.
Вирус влияет на мозг, и он влияет в том числе путем расшатывания наших нормальных процессов, которые у нас происходят. Кто-то более склонен к тревожности, кто-то больше к депрессии, кто-то к чему-то ещё, и это всё в нормальном фенотипе.
Анча Баранова
Также специалист добавила, что воспаления и нейровоспаления при коронавирусной инфекции могут привести к обострению части процессов в организме человека.
Источник: URA.ru