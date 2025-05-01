Эксперт рассказала о недобросовестной рекламе у блогеров

В условиях роста популярности блогеров и инфлюенсеров появляется всё больше мошеннических схем, связанных с их деятельностью. Анна Колб, руководитель службы поддержки платформы Perfluence, рассказала, как пользователи могут защитить себя и избежать потерь. По словам специалиста, с увеличением охватов аудитории инфлюенсеров они становятся такими же значимыми, как и федеральные СМИ. Однако с этим растёт и риск того, что подписчики могут стать жертвами обмана, доверяя недобросовестным рекомендациям.

Мошенники часто используют популярность блогеров для получения выгоды. Например, начинающие блогеры, стремясь заключить как можно больше контрактов, рекламируют товары или услуги, не проверяя их качество, что может привести к разочарованию их подписчиков. Ещё более опасные схемы включают ложные благотворительные акции, где блогеры на эмоциях пытаются собрать деньги, вводя людей в заблуждение с помощью вымышленных историй. Все эти схемы основаны на доверии к блогерам, которое часто используется против пользователей.

Кроме того, мошенники создают фальшивые аккаунты, копируя стиль известных инфлюенсеров. Такие подделки предлагают подписчикам «эксклюзивные предложения» — от раздачи денег до высокодоходных инвестиционных схем. Для участия они просят перевести небольшую сумму или ввести личные данные. Также существуют случаи взлома реальных аккаунтов блогеров, когда мошенники от их имени запускают фальшивые акции или предлагают бесплатные товары. Чтобы избежать таких ситуаций, эксперт советует проверять аккаунты блогеров на наличие синей галочки, верификации и всегда проверять ссылки и бренды перед покупкой.