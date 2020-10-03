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Эксперт рассказала о пользе пальмового масла

Оно устраняет такую опасность, как недостаток жира в организме
Радио Sputnik взяло интервью у агронома Елизаветы Тихоновой, а ходе которого эксперт рассказала о пользе пальмового масла.

Тихонова сообщила, что многие люди уверены в том, что пальмовое масло вредное, поскольку имеет в составе опасные трансжиры, а также “плохой” холестерин и способствует росту риска развития болезней сердечно-сосудистой системы. На самом же деле пальмовое масло растительного происхождения, а значит в нем не содержатся трансжиры. Кроме того, в нем даже меньше насыщенных жиров, чем сливочном.

Пальмовое масло — великолепная вещь, потому что ликвидирует такую опасность, как недостаток жира в организме. И то, что сейчас есть возможность получать такое масло относительно недорого, это отлично. Если не хватает обычного масла, то пальмовое никак не вреднее обычного нашего коровьего.
Елизавета Тихонова
Агроном

Специалист отметила, что пальмовое масло способствует лучше усваивается, а также не забивает сосуды холестерином. Также благодаря нему человек быстрее получает энергию, за счет чего Тихонова порекомендовала предпочесть пальмовое масло сливочному.

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Автор: Лилик Ми