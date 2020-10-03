Эксперт рассказала о пользе пальмового масла

Специалист отметила, что пальмовое масло способствует лучше усваивается, а также не забивает сосуды холестерином. Также благодаря нему человек быстрее получает энергию, за счет чего Тихонова порекомендовала предпочесть пальмовое масло сливочному.

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