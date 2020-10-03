Эксперт рассказала о пользе пальмового масла
Тихонова сообщила, что многие люди уверены в том, что пальмовое масло вредное, поскольку имеет в составе опасные трансжиры, а также “плохой” холестерин и способствует росту риска развития болезней сердечно-сосудистой системы. На самом же деле пальмовое масло растительного происхождения, а значит в нем не содержатся трансжиры. Кроме того, в нем даже меньше насыщенных жиров, чем сливочном.
Специалист отметила, что пальмовое масло способствует лучше усваивается, а также не забивает сосуды холестерином. Также благодаря нему человек быстрее получает энергию, за счет чего Тихонова порекомендовала предпочесть пальмовое масло сливочному.
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