Эксперт рассказала о пользе секса для иммунитета

Об этом эксперт сообщила во время интервью радио Spuntik. Котенева отметила, что секс способен ускорить процесс выздоровления при легкой простуде. Так, если человек уже выздоравливает, то интимная жизнь не ухудшит его состояние, а напротив, положительно на нем скажется. В то же время, она предупредила, что противопоказанием к сексу является наличие высокой температуры.

“Секс заточен на то, что вырабатывается весь спектр гормонов, которые работают на удовольствие, а значит и на укрепление всей иммунной системы человека. Любые гормоны имеют антистрессовую направленность, вот для чего и нужен секс, помимо репродукции”, — поделилась эксперт.

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