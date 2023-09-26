Эксперт рассказала о рисках, связанных с ростом цифровизации в России

Увеличение использования цифровых технологий приносит с собой риск утечки личных данных, предупреждает Наталья Касперская, президент компании InfoWatch.

Она подчёркивает, что с развитием «умных» устройств, которые собирают данные в доме, становится важно осознавать, что эти данные могут быть скомпрометированы. Поэтому важно обучать людей основам кибербезопасности при покупке таких устройств.

Касперская также советует быть осторожными при передаче конфиденциальной информации через мессенджеры, особенно если данные хранятся в облаке. Взломанные мессенджеры могут предоставить доступ третьим лицам. Угрозы в сфере кибербезопасности постоянно эволюционируют, и важно следить за средствами защиты информации и соблюдать осторожность в онлайн-коммуникациях.