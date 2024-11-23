Эксперт рассказала о схеме кражи аккаунтов в Telegram через «фотографии»

Мошенники в Telegram начали рассылать сообщения с вопросом «Это ты на фото?» и прикреплённым файлом, который на самом деле содержит вредоносное ПО. Эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова рассказала, что сообщение выглядит как файл с расширением ARK, а само фото не отображается. Она отметила, что фотографии не могут иметь такое расширение, что указывает на его вредоносную природу.

При скачивании файла на устройство попадает программа, позволяющая мошенникам получить доступ к личным данным, включая информацию из приложений онлайн-банков. Храпунова пояснила, что ранее мошенники использовали схожие подходы, например, рассылку открыток. Однако новый способ рассчитан на более широкую аудиторию, включая молодых людей, привыкших пересылать друг другу фото и картинки.

Чтобы избежать подобных угроз, эксперт советует установить антивирус, отключить автоматическую загрузку файлов и не открывать сообщения от незнакомых контактов. Она подчеркнула, что такие меры помогут обезопасить устройства и предотвратить утечку данных.