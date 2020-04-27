Эксперт рассказала, почему даже работающая вакцина от коронавируса не будет на 100% эффективной

”Сложность заключается не только в создании вакцины, но и в оценке её безопасности. Прежде чем препарат дойдёт до потребителя, он должен пройти длительные испытания на экспериментальных животных. Затем, после успешных результатов, вакцину изучают на добровольцах. Вакцина, сложнейший продукт фармакологии, не может быть эффективна на 100%. Это происходит и из-за самого вируса, и из-за реакции пациента. Эффективность вакцины при соблюдении всех правил и схемы проведения прививки достигает в лучшем случае 99%. Например, вакцина от гепатита В имеет показатели 86%, а против сезонного гриппа — от 60 до 80%”, — объяснила профессор кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова.

По ее мнению, даже если вакцина будет найдена, говорить о полной победе над SARS-CoV-2 будет невозможно. Для того, чтобы вирус был максимально побежден, будет необходимо продолжать придерживаться мер профилактики по распространению инфекции.