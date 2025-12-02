Эксперт рассказала, почему лучше не использовать тройники и удлинители могут в новостройка

Эксперт рассказала, почему лучше не использовать тройники и удлинители могут в новостройкаПерегрузка сети может привести к отключению электроприборов
© Ferra.ru
При выборе жилья в новостройке стоит обратить внимание, какие системы бесперебойного питания заложены проектом для аварийного освещения, лифтов и видеонаблюдения. Также важно проверять исправность розеток после заселения. По словам эксперта, не следует перегружать сеть, используя множество тройников и удлинителей, и подключать к ним мощные приборы.
Отдельное внимание нужно уделять выбору техники. Стоит покупать только сертифицированные устройства и избегать самостоятельного изменения электропроводки.
Сегодня на рынок преимущественно выходит техника класса энергоэффективности А+++. Такие устройства потребляют на 40−60% меньше энергии, чем приборы класса A. Это частично сдерживает увеличение нагрузки на сеть.
Для защиты важных устройств, таких как оборудование «умного дома» или сетевая техника, в квартирах все чаще применяют источники бесперебойного питания (ИБП). Их можно подключить ко всем основным приборам или только к самым критичным.
Для стабильной работы ИБП требуется регулярно обслуживать: очищать корпус и вентиляционные отверстия от пыли, следить за состоянием аккумуляторов — проверять их заряд и при необходимости заменять. Не размещать устройство около отопительных приборов и прямых солнечных лучей, своевременно обновлять прошивку. При выявлении сбоев или необычных сигналов обращайтесь к специалистам для диагностики и ремонта ИБП.
Надежность электроснабжения зависит как от качества коммуникаций дома, так и от действий жильцов. Специалист рекомендует регулярно проверять устройства защитного отключения и при возможности устанавливать современные системы защиты, а по вопросам обновления сетей обращаться в управляющую компанию.