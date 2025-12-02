Наука и технологии
Опубликовано 02 декабря 2025, 13:22
1 мин.

Эксперт рассказала, почему лучше не использовать тройники и удлинители могут в новостройка

Перегрузка сети может привести к отключению электроприборов
Рост числа электронных устройств ведет к повышенному потреблению энергии, что грозит перегрузкой домашней электросети. Кристина Вишневецкая, директор по развитию компании Ippon, рассказала, как обеспечить надежное электропитание в квартире.
При выборе жилья в новостройке стоит обратить внимание, какие системы бесперебойного питания заложены проектом для аварийного освещения, лифтов и видеонаблюдения. Также важно проверять исправность розеток после заселения. По словам эксперта, не следует перегружать сеть, используя множество тройников и удлинителей, и подключать к ним мощные приборы.

Отдельное внимание нужно уделять выбору техники. Стоит покупать только сертифицированные устройства и избегать самостоятельного изменения электропроводки.

Сегодня на рынок преимущественно выходит техника класса энергоэффективности А+++. Такие устройства потребляют на 40−60% меньше энергии, чем приборы класса A. Это частично сдерживает увеличение нагрузки на сеть.

Кристина Вишневецкая
Директор по развитию компании Ippon

Для защиты важных устройств, таких как оборудование «умного дома» или сетевая техника, в квартирах все чаще применяют источники бесперебойного питания (ИБП). Их можно подключить ко всем основным приборам или только к самым критичным.

Для стабильной работы ИБП требуется регулярно обслуживать: очищать корпус и вентиляционные отверстия от пыли, следить за состоянием аккумуляторов — проверять их заряд и при необходимости заменять. Не размещать устройство около отопительных приборов и прямых солнечных лучей, своевременно обновлять прошивку. При выявлении сбоев или необычных сигналов обращайтесь к специалистам для диагностики и ремонта ИБП.

Кристина Вишневецкая
Директор по развитию компании Ippon

Надежность электроснабжения зависит как от качества коммуникаций дома, так и от действий жильцов. Специалист рекомендует регулярно проверять устройства защитного отключения и при возможности устанавливать современные системы защиты, а по вопросам обновления сетей обращаться в управляющую компанию.