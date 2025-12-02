Эксперт рассказала, почему лучше не использовать тройники и удлинители могут в новостройка

При выборе жилья в новостройке стоит обратить внимание, какие системы бесперебойного питания заложены проектом для аварийного освещения, лифтов и видеонаблюдения. Также важно проверять исправность розеток после заселения. По словам эксперта, не следует перегружать сеть, используя множество тройников и удлинителей, и подключать к ним мощные приборы.

Отдельное внимание нужно уделять выбору техники. Стоит покупать только сертифицированные устройства и избегать самостоятельного изменения электропроводки.