Эксперт рассказала, почему некоторые люди занимаются вредительством в онлайн-играх

В онлайн-играх существуют гриферы, которые сознательно мешают другим игрокам и вызывают негативные реакции. Психолог Олеся Васильева и Константин Белёвцев в шоу «Киберэтика» обсудили такое поведение.

Гриферы, как они сказали, могут быть игроками в командных играх, которые намеренно мешают своей команде, мешая двигаться вперёд. В результате этого игроки начинают выражать своё недовольство и беспокойство.

Олеся Васильева объяснила, что гриферы ищут внимание, действуя таким образом. Они стремятся вызвать эмоции и привлечь внимание других, потому что они не могут соревноваться в игре на равных. Гриферы могут быть похожи на детей, которые ведут себя плохо, чтобы привлечь внимание, даже если это отрицательное внимание. Грифинг, как форма кибербуллинга, может вызвать агрессию и стресс у других игроков, и наказать грифера за это бывает сложно.