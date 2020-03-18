Эксперт рассказала, почему подсчет калорий при похудении переоценен

По словам эксперта, куда важнее подобного подхода то, какого образа жизни придерживается человек. По словам Скоромной, не стоит ограничивать себя в питании — вместо этого лучше сделать свой рацион полноценным и полезным.

”Правильное питание — это не ограничение, а полноценность. Пищевые привычки имеют значение. Мы сможем набрать норму необходимых микро- и макронутриентов, всех питательных веществ, если будем есть правильную еду. Предпочтительны простые продукты: овощи, крупы, макароны, мясо, рыба, яйца, сухофрукты, орехи. Если большая часть рациона будет состоять из них, не будет потребности есть гадости, слишком калорийные продукты и не надо будет ничего считать”, — рассказала диетолог.