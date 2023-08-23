Эксперт рассказала, почему сокращенная рабочая неделя не подходит россиянам

Сокращение рабочей недели — это обсуждаемая тема, и она часто используется для набора популярности. Галина Сорокина, профессор университета управления, разделила своё мнение.

По её словам, многие считают, что работа стала более интенсивной, но рабочая неделя осталась прежней. Однако нужно понимать, что вместе с ростом интенсивности труда растут и потребности общества. Кроме того, с началом СВО возникли проблемы с кадрами, и уровень безработицы стал исключительно низким. Это говорит о кадровых проблемах.

Согласно опросам, проведённым Институтом Гайдара, компании начали испытывать дефицит рабочей силы. Сокращение рабочей недели на 4 часа может усугубить проблему. Это потребует изменений в графиках работы, дополнительных издержек и трудностей в бизнес-процессах. Сокращение рабочего дня может сработать в сфере обслуживания и торговли, но не для всех работников и секторов экономики.