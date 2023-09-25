Эксперт рассказала, почему совет из TikTok про лечение акне шампунем вреден

Борьба с акне на лице при помощи шампуня, даже с цинком в составе, не является эффективным решением, говорит дерматолог и трихолог Юлия Галлямова. Хотя цинк, присутствующий в шампуне Head&Shoulders, имеет доказанную способность снижать воспаление при наружном применении, акне обусловлено не только этим фактором. Это заболевание включает множество других аспектов, таких как гиперкератинизация (избыточное образование кератина) и увеличенная продукция кожного сала, которые не устраняются цинком.

Современные методы борьбы с акне направлены на решение всех этих проблем одновременно. Продукты, содержащие цинк, могут помочь уменьшить воспаление, но не решить все аспекты этого заболевания. Подходы, ориентированные на четыре ключевых момента в развитии акне, считаются наиболее эффективными.

Также, использование шампуня на лице может вызвать нежелательные эффекты, такие как пересушивание кожи. Шампуни, такие как Head&Shoulders, разработаны для ухода за кожей головы, где сальные железы активнее, чем на лице. Эти шампуни содержат более сильные очищающие компоненты, которые могут привести к пересушиванию кожи. Поэтому важно разделять средства для волос и для ухода за лицом и использовать их в соответствии с их назначением.