Эксперт рассказала, стоит ли «троллить» телефонных мошенников

Россияне часто подшучивают над телефонными мошенниками, но так лучше не делать, предупреждает Алла Храпунова, куратор платформы ОНФ «Мошеловка». Она объясняет, что такие «шутки» могут иметь серьёзные последствия.

Алла Храпунова, заместитель директора фонда «За права заёмщиков», убеждена, что злоумышленники могут использовать запись разговора или даже манипулировать вашим номером в своих махинациях. Например, если вы попытаетесь подшутить над мошенником, он может сохранить ваш номер и использовать его для дальнейших махинаций под видом ваших звонков. Это может привести к серьёзным негативным последствиям.

Хотя некоторые люди считают, что, отвлекая мошенников долгими разговорами, они помогают другим избежать коварных схем, Алла Храпунова рекомендует не рисковать. Она отмечает, что лучше оставить борьбу с мошенниками профессионалам — финансовым учреждениям и технологическим компаниям, которые уже используют специализированные роботы для противодействия мошенничеству.