Эксперт рассказала, так ли вредно пальмовое масло на самом деле

Пальмовое масло вызывает множество опасений, таких как связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком. Однако оно широко используется в пищевой промышленности, особенно в выпечке и быстром питании. Это самое производимое масло в мире, и Всемирная организация здравоохранения никогда не призывала его исключать из рациона.

Важно понимать разницу между техническим и пищевым пальмовым маслом. Ранее в Россию импортировали низкокачественный продукт, что вызвало мифы о его вреде. Но сегодня используется высококачественное масло.

Пальмовое масло производят из плодов масличной пальмы. Это дешёвое масло из-за высокой урожайности пальмы. Оно также отличается от других растительных масел своей консистенцией и отсутствием трансжиров, что делает его предпочтительным для некоторых продуктов.

Пальмовое масло содержит важные витамины, такие как А и Е, которые полезны для зрения и здоровья сердца и других органов. Однако в промышленных масштабах оно обычно рафинировано, и его полезные свойства снижены. Употребление пальмового масла в умеренных количествах безопасно, но оно, как и другие растительные масла, становится вредным при сильном нагревании.