Эксперт рассказала, в чем заключается опасность комнатных мух

Так, опасность комнатных мух обусловлена тем, что они находятся в частом контакте с человеком. А на их лапках, покровах, в слюне, кишечнике, а также хоботке могут оставаться возбудители различных опасных болезней. В частности, эксперт отметила их способность переносит ряд кишечных инфекций, в том числе и холеру.

”Они переносят и сальмонеллез, и различные вирусы, но не участвуют в переносе коронавирусов. Могут переносить аденовирусы, переносят различные вирусные заболевания глаз, личинки гельминтов”, – поделилась специалист. Что касается защиты от данных насекомых, то по словам эксперта, эффективными мерами являются гигиена и санитария.