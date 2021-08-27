Эксперт рассказала, в какое время можно есть фрукты, чтобы не потолстеть

Как выяснилось, коварность фруктов в том, что они имеют высокий гликемический индекс, в связи с чем потреблять их при желании похудеть нужно в меру. Она напомнила, что употребление продуктов с высоким гликемическим индексом приводит к повышению уровня сахара в крови, что и чревато набором веса.

“Часть сахара идет на процессы жизнедеятельности, а излишки — в жировые депо. И мы получаем прибавку в весе”, — предупредила специалист.

В этой связи Кален посоветовала употреблять фрукты на завтрак. Так, в течение ночи организм способен потратить гликоген в печени и мышцах, благодаря чему сахар уходит не в жир, а в его запасы.

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