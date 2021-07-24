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Эксперт рассказала, в каком случае стоит заклеить камеру смартфона

Тем не менее, такой метод защиты не будет гарантировать безопасность

Агентство “Прайм” пообщалось на тему защиты смартфона от слежек с экспертом мессенджера Gem4me Светланой Карачаровой. В рамках беседы специалист сообщила, в каком случае имеет смысл заклеить камеру на смартфоне.