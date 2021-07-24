Эксперт рассказала, в каком случае стоит заклеить камеру смартфона

Наука и технологии
Сегодня в 16:43
Эксперт рассказала, в каком случае стоит заклеить камеру смартфонаТем не менее, такой метод защиты не будет гарантировать безопасность
Агентство “Прайм” пообщалось на тему защиты смартфона от слежек с экспертом мессенджера Gem4me Светланой Карачаровой. В рамках беседы специалист сообщила, в каком случае имеет смысл заклеить камеру на смартфоне.
“Конечно, если вы крупный бизнесмен или внезапно попали в зону внимания каких-то преступных структур, за вами могут следить и через камеру, и через микрофон. Если вы всерьез опасаетесь такой ситуации заклейте глазок камеры, но учтите, что это не гарантирует вам безопасности”, — поделилась Карачарова.
В то же время, специалист обратила внимание на то, что еще больше данных злоумышленники могут заполучить путем социальной инженерии. В частности, они могут выдавать себя за близкого человека, получая тем самым персональные данные жертвы.