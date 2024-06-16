Эксперт развеял главные мифы о чат-ботах

Чат-боты на основе искусственного интеллекта стали надёжным инструментом для развития бизнеса. Популярность этой технологии растёт: согласно прогнозам Exactitude Consultancy, рынок чат-ботов ежегодно увеличивается на 30,29% и к 2029 году превысит 31 миллиард долларов. Вместе с тем, мифы препятствуют широкому внедрению таких роботизированных помощников в российских компаниях. Владислав Беляев, исполнительный директор AutoFAQ, опровергает эти заблуждения и разъясняет реальное положение дел.

Одним из распространённых мифов является утверждение, что чат-боты раздражают пользователей. Ранние версии чат-ботов действительно часто неадекватно реагировали на запросы клиентов, вызывая негативные эмоции. Однако современные цифровые помощники используют искусственный интеллект для понимания естественной речи и контекста, что позволяет им общаться более естественно и точно. Это повышает уровень удовлетворённости пользователей, ускоряет ответы и улучшает качество обслуживания.

Чат-боты также опровергают миф о своей бесполезности на сайтах с уже имеющимися страницами часто задаваемых вопросов (FAQ). Несмотря на наличие таких страниц, пользователи часто сталкиваются с трудностями в их поиске и навигации. Чат-боты предоставляют мгновенные ответы и доступны в любое время суток, что соответствует ожиданиям современных потребителей по быстродействию и удобству.

Кроме того, существует миф о том, что чат-боты способны обрабатывать только простые запросы. В действительности, современные чат-боты, основанные на генеративном ИИ, способны работать без предварительной загрузки базы знаний. Они интегрируются с различными системами, что позволяет автоматизировать не только ответы на вопросы, но и выполнение более сложных задач, таких как оформление заказов или устранение технических неполадок.