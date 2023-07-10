Эксперт развеял главный миф о вреде маргарина

Маргарин считается более опасным, чем сливочное масло, но на самом деле это не так. В наше время маргарин гораздо полезнее, чем его считают. Это рассказал эксперт по диетологии, заместитель директора Национального института питания Алексей Кабанов.

Вред маргарина связан с его производством, а именно гидрогенизацией или отверждением растительных масел. В результате образуются трансизомеры жирных кислот, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Однако современные технологии позволяют снизить содержание трансизомеров в маргарине до безопасных 2%. С другой стороны, сливочное масло содержит природные трансизомеры, которые образуются в результате питания животных, и их количество может достигать 8%.

Кроме того, по словам эксперта, производители научились справляться с промышленными трансизомерами, но не могут удалить природные трансизомеры из сливочного масла. Поэтому утверждения о том, что продукты, приготовленные на основе маргарина, содержат много трансжиров, являются мифом.

Современные маргарины, в отличие от сливочного масла, не содержат трансжиров, холестерина и насыщенных жиров, которые рекомендуется ограничивать. Они производятся из растительных масел и содержат полезные ненасыщенные жирные кислоты, которые благотворно влияют на уровень холестерина и помогают предотвращать сердечно-сосудистые заболевания. Однако использование сливочного масла не запрещено, главное — следовать принципу умеренности.