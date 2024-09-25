Эксперт развеял мифы о ртутных градусниках

В сезон простуд многие пользуются градусниками, но если ртутный прибор вдруг разобьётся, это может стать настоящей проблемой. Врач-токсиколог Михаил Кутушов поделился полезными рекомендациями, как правильно и безопасно собрать ртуть, а также развенчал популярные мифы, связанные с этим опасным металлом.

Первым делом, по словам Кутушова, важно сохранять спокойствие и быстро принять меры. Нужно вывести всех из комнаты, особенно детей и домашних животных, после чего закрыть дверь, чтобы предотвратить распространение ртутных паров по квартире. Затем следует открыть окна для проветривания помещения. Для сбора ртути лучше использовать специальные средства, которые продаются в специализированных магазинах. Обычные чистящие средства не подходят, так как могут вызвать реакцию с ртутью и ухудшить ситуацию.

Чтобы собрать ртуть, можно воспользоваться плотным картоном или шприцем без иглы, аккуратно собрав капли ртути и герметично упаковывая их в несколько полиэтиленовых пакетов, а затем в герметичный контейнер. После этого обязательно нужно проветрить комнату на несколько часов и продезинфицировать поверхности, с которыми ртуть могла соприкасаться. Михаил Кутушов также напомнил, что категорически запрещено выбрасывать ртуть в обычный мусор, так как она крайне токсична для окружающей среды. Некоторые ошибочно думают, что можно использовать пылесос для уборки ртути, но это только усугубит проблему, распространив ртутные пары по воздуху. В случае сомнений лучше доверить работу специалистам по утилизации ртути, чтобы не рисковать здоровьем.