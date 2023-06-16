Эксперт развеял опасения касательно восстания ИИ в ближайшем будущем

Искусственный интеллект (ИИ) не может сравниться с человеческим мышлением, и все тревожные предположения о его возможной восстании против людей связаны с путаницей понятий, заявил Максим Волков, управляющий директор ассоциации «НП РТС» и член жюри премии «Искусный интеллект 2023».

Он подчеркнул, что, хотя роботы уже могут рисовать, сочинять музыку и писать тексты, они не способны к творчеству и созданию новых значений. Они просто могут собирать идеи, ранее созданные людьми, и быть скорее воришками, чем творцами. Они не могут написать произведение, которое вызовет эмоции и изменит наше сознание, потому что у них нет собственного жизненного опыта.

Волков также отметил, что ИИ может успешно выполнять задачи, связанные с рекламным текстом и хранением большого объёма знаний, но это не делает его искусством или конкурентоспособным.

Он также подчеркнул, что искусственный интеллект не может иметь безграничную власть или собственные амбиции. Режимы работы «умных машин» предусматривают их программирование и контроль оператором, и они не могут действовать свободно или принимать непредусмотренные решения.

Волков заключил, что опасения о том, что искусственный интеллект выйдет из-под контроля, являются вымыслом. Роботы лишены человеческих качеств и остаются лишь инструментами в наших руках.