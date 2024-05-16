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Наука и технологии
Опубликовано 16 мая 2024, 23:42
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Эксперт развеял популярные заблуждения о работе лифтов

И их опасности
Россиянам рассказали о главных мифах о работе и безопасности лифтов
Эксперт развеял популярные заблуждения о работе лифтов
© Mahad Aamir

Генеральный директор компании «Могилевлифт» Анатолий Черников развеял одно из самых распространённых заблуждений о лифтах. Он утверждает, что даже если тросы оборвутся, тормоза смогут удержать кабину лифта, потому что подъёмник имеет несколько тросов.

Черников подчеркнул, что тросы лифта не оборвутся из-за перегруза или прыжков внутри кабины, так как они выдерживают значительную нагрузку. Тем не менее, он призывает соблюдать правила безопасности и эксплуатации лифта.

Эксперт также отметил, что в лифте всегда есть вентиляция, поэтому невозможно задохнуться, а воздух постоянно циркулирует в шахте лифта. Он добавил, что, вопреки распространённому мифу, двери лифта не могут открыться во время движения между этажами, что также способствует безопасности пассажиров.

Источник:gazeta.ru
Автор:Николай Шелофастов
Теги:
#В России
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#технологии
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#безопасность