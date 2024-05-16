Эксперт развеял популярные заблуждения о работе лифтов

Генеральный директор компании «Могилевлифт» Анатолий Черников развеял одно из самых распространённых заблуждений о лифтах. Он утверждает, что даже если тросы оборвутся, тормоза смогут удержать кабину лифта, потому что подъёмник имеет несколько тросов.

Черников подчеркнул, что тросы лифта не оборвутся из-за перегруза или прыжков внутри кабины, так как они выдерживают значительную нагрузку. Тем не менее, он призывает соблюдать правила безопасности и эксплуатации лифта.

Эксперт также отметил, что в лифте всегда есть вентиляция, поэтому невозможно задохнуться, а воздух постоянно циркулирует в шахте лифта. Он добавил, что, вопреки распространённому мифу, двери лифта не могут открыться во время движения между этажами, что также способствует безопасности пассажиров.