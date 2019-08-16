Эксперт разъяснил, воровала ли Россия у США новейшие военные технологии

”Планирующий гиперзвуковой аппарат был разработан еще в Советском Союзе, когда американцы ничем подобным еще и не занимались, и не нужно им было”, — уточнил бывший руководитель 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Российской Федерации Владимир Дворкин. Также в 1970-е — 1980-е годы он принимал непосредственное участие в разработке ракетного вооружения в СССР.

Заявление генерал-майора было ответом на высказывание советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в котором он утверждал, что российские шпионы украли гиперзвуковые технологии у Соединенных Штатов.