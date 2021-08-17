Эксперт рекомендовал вакцинироваться от дельта-штамма коронавируса двумя препаратами для усиления эффекта

Гинцбург заявил, что однокомпонентный препарат «Спутник Лайт», одна из составляющих вакцины «Спутник V», повышает сопротивляемость организма у тех, кто прошёл полную процедуру вакцинации Pfizer. По словам учёного, важно, чтобы к такому типу вакцин, как Pfizer, добавлялась ещё и векторная вакцина. «Им надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины», — подчеркнул Гинцбург.

По сообщениям источника, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил бустировать, т.е. повышать эффективность Pfizer с помощью «Спутник Лайт». «Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer «Спутником Лайт» вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться», — сказал Гинцбург.

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