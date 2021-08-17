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Эксперт рекомендовал вакцинироваться от дельта-штамма коронавируса двумя препаратами для усиления эффекта

Потому что некоторые вакцины не дают нужной защиты
Российский эпидемиолог, директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что по данным американских учёных, вакцина Pfizer показывает недостаточную эффективность от дельта-штамма коронавируса. Предположительно, не более 40%.
Эксперт рекомендовал вакцинироваться от дельта-штамма коронавируса двумя препаратами для усиления эффекта

Гинцбург заявил, что однокомпонентный препарат «Спутник Лайт», одна из составляющих вакцины «Спутник V», повышает сопротивляемость организма у тех, кто прошёл полную процедуру вакцинации Pfizer. По словам учёного, важно, чтобы к такому типу вакцин, как Pfizer, добавлялась ещё и векторная вакцина. «Им надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины», — подчеркнул Гинцбург.

По сообщениям источника, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил бустировать, т.е. повышать эффективность Pfizer с помощью «Спутник Лайт». «Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer «Спутником Лайт» вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться», — сказал Гинцбург.

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