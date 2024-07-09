Эксперт рекомендует повременить с покупкой токенов Hamster Kombat

Цены на токены Hamster Kombat в ходе их предварительной продажи на бирже ByBit не следует воспринимать как стабильные и подтверждённые, утверждает Сергей Михеев, руководитель продукта в инвестиционной платформе UTEX. Пользователи покупают и продают токены в надежде на их будущий рост, однако текущие цены не подкреплены реальными активами и могут значительно колебаться.

Начиная с 8 июля 2024 года, цена токена Hamster Kombat на ByBit начала формироваться с уровня $0,05 за штуку. В пике она достигала $0,1, удвоившись от исходной цены. Однако эксперты напоминают, что эти цифры не отражают реальной стоимости монеты, так как предварительная продажа не предполагает наличие подтверждённых активов.

Михеев также подчеркнул, что истинная стоимость токена Hamster Kombat проявится лишь после его полноценного листинга на бирже. Это событие будет сопровождаться фактическими инвестициями разработчиков и инвесторов, что существенно повлияет на цену токена. Покупка токенов на стадии премаркета сопряжена с высоким риском из-за возможных значительных колебаний цены при последующем листинге.