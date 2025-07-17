Эксперт: «Роботы на складах не заменят людей, а изменят их задачи»Роботизация ускоряется
Алексей Скрынник, руководитель научной группы «RL агенты» лаборатории когнитивных систем ИИ Института AIRI, считает, что роботизация складов становится необходимым шагом для бизнеса.
Роботы берут на себя выполнение повторяющихся и монотонных операций, и это приводит к уменьшению количества ошибок, особенно в таких процессах, как сортировка и сборка посылок.
Исследование показывает, что компании уже начали подготовку к активному переходу на автоматизированные технологии. Почти 80% опрошенных создали внутренние команды по робототехнике, а почти половина уже выделила на это бюджеты. В 2025 году 43% респондентов планируют реализовать от двух до пяти проектов по внедрению робототехники, а 18% — больше десяти.
Ключевыми причинами такого интереса к автоматизации бизнеса стали необходимость повышения эффективности работы и нехватка персонала. Всё больше компаний признают, что справляться с объёмом заказов и логистическими задачами без автоматизации становится всё труднее.
Скрынник отмечает, что внедрение роботов не исключит полностью участие человека.
Сотрудники складов будут чаще контролировать работу роботов, решать нестандартные ситуации и управлять системами. Это потребует обучения техническим навыкам.
Роботы, по мнению эксперта, помогут перераспределить нагрузку: тяжелые и повторяющиеся операции перейдут к машинам, а сотрудники смогут сосредоточиться на более важных и нестандартных задачах, например, проверке повреждённых товаров или управлении системой. При этом изменятся требования к квалификации персонала. Появится потребность в новых специалистах — от наладчиков до программистов и операторов роботизированных систем.
Кроме этого, бизнесу придётся адаптировать саму инфраструктуру. Для полноценной работы автоматизированных решений необходимы склады с другой логистикой и планировкой. Это значит, что компании будут проектировать новые объекты или перестраивать старые.
Массовое внедрение роботов на складах в России можно считать началом трансформации всей отрасли. Речь идёт не только об экономии ресурсов, но и о подготовке кадров, изменении процессов и инфраструктуры.