Эксперт: «Роботы на складах не заменят людей, а изменят их задачи»

Исследование показывает, что компании уже начали подготовку к активному переходу на автоматизированные технологии. Почти 80% опрошенных создали внутренние команды по робототехнике, а почти половина уже выделила на это бюджеты. В 2025 году 43% респондентов планируют реализовать от двух до пяти проектов по внедрению робототехники, а 18% — больше десяти.

Ключевыми причинами такого интереса к автоматизации бизнеса стали необходимость повышения эффективности работы и нехватка персонала. Всё больше компаний признают, что справляться с объёмом заказов и логистическими задачами без автоматизации становится всё труднее.

Скрынник отмечает, что внедрение роботов не исключит полностью участие человека.