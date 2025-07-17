Наука и технологии
Опубликовано 17 июля 2025, 14:46
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Эксперт: «Роботы на складах не заменят людей, а изменят их задачи»

Роботизация ускоряется
В ближайшие годы склады российских компаний могут серьёзно измениться. Почти 90% средних и крупных предприятий из сфер e-commerce, логистики и ритейла планируют внедрить мобильных роботов, а более 70% из них намерены задействовать сразу по десять и более таких машин. Это следует из исследования, проведённого «Яндекс Роботикс» и компанией «Промышленная робототехника».
Эксперт: «Роботы на складах не заменят людей, а изменят их задачи»
© Pickawood

Алексей Скрынник, руководитель научной группы «RL агенты» лаборатории когнитивных систем ИИ Института AIRI, считает, что роботизация складов становится необходимым шагом для бизнеса.

Роботы берут на себя выполнение повторяющихся и монотонных операций, и это приводит к уменьшению количества ошибок, особенно в таких процессах, как сортировка и сборка посылок.

Исследование показывает, что компании уже начали подготовку к активному переходу на автоматизированные технологии. Почти 80% опрошенных создали внутренние команды по робототехнике, а почти половина уже выделила на это бюджеты. В 2025 году 43% респондентов планируют реализовать от двух до пяти проектов по внедрению робототехники, а 18% — больше десяти.

Ключевыми причинами такого интереса к автоматизации бизнеса стали необходимость повышения эффективности работы и нехватка персонала. Всё больше компаний признают, что справляться с объёмом заказов и логистическими задачами без автоматизации становится всё труднее.

Скрынник отмечает, что внедрение роботов не исключит полностью участие человека.

Сотрудники складов будут чаще контролировать работу роботов, решать нестандартные ситуации и управлять системами. Это потребует обучения техническим навыкам.

Алексей Скрынник
Руководитель научной группы «RL агенты» лаборатории когнитивных систем ИИ Института AIRI

Роботы, по мнению эксперта, помогут перераспределить нагрузку: тяжелые и повторяющиеся операции перейдут к машинам, а сотрудники смогут сосредоточиться на более важных и нестандартных задачах, например, проверке повреждённых товаров или управлении системой. При этом изменятся требования к квалификации персонала. Появится потребность в новых специалистах — от наладчиков до программистов и операторов роботизированных систем.

Кроме этого, бизнесу придётся адаптировать саму инфраструктуру. Для полноценной работы автоматизированных решений необходимы склады с другой логистикой и планировкой. Это значит, что компании будут проектировать новые объекты или перестраивать старые.

Массовое внедрение роботов на складах в России можно считать началом трансформации всей отрасли. Речь идёт не только об экономии ресурсов, но и о подготовке кадров, изменении процессов и инфраструктуры.