Эксперт: роботы не смогут заменить людей в логистике из-за их узкой специализации

Дефицит кадров в логистике стал причиной не только повышения зарплат и требований к сотрудникам, но и активного внедрения автоматизации. Хотя новые технологии действительно могут частично заменить человеческий труд, остаётся вопрос, сколько рабочих мест сохранится. Николай Пахомов, руководитель департамента логистических продуктов СДЭК, поделился мнением о текущих системах автоматизации и роли сотрудников в этой области.

Автоматизация активно внедряется в тех сферах, где труд людей особенно необходим. На складах уже применяют разнообразные решения, от больших конвейерных линий до роботов-сортировщиков. Как отметил Пахомов, такие устройства не только сортируют отправления, но и выполняют другие простые операции. Например, паллетайзеры, которые формируют паллеты с использованием стрейч-плёнки, могут заменить 2-3 человека, которые раньше упаковывали товары вручную.

Создание автоматизированных систем требует индивидуального подхода к каждому складу, универсальных решений не существует. Такие технологии могут быть эффективнее людей лишь на 20%, и каждая новая установка требует дополнительных затрат. Пахомов подчёркивает, что полная автоматизация логистики пока невозможна, и на данный момент важно совместное использование людей и технологий. Внутригородская логистика также сталкивается с трудностями: курьеры полностью заменить не удаётся, так как существующие решения остаются дорогими и требуют человеческого участия. Основная цель бизнеса сейчас — не только автоматизация, но и повышение эффективности процессов, добавил эксперт.