Эксперт «Росатома» оценил влияние квантовых компьютеров

Квантовые компьютеры обещают значительно изменить нашу жизнь, хотя конкретные последствия пока ещё трудно предсказать. Руслан Юнусов, советник генерального директора «Росатома» и сооснователь Российского квантового центра, подчёркивает необходимость осведомить людей о потенциальных изменениях, которые могут произойти благодаря этим технологиям.

Он приводит в пример быстрое развитие систем искусственного интеллекта, указывая на то, что некоторые профессии могут измениться в корне. Однако точно определить, какие именно изменения нас ждут, пока невозможно.

Квантовые компьютеры отличаются от классических тем, что используют кубиты вместо битов для хранения информации. Кубит может находиться в двух состояниях одновременно, что даёт им возможность обрабатывать огромные объёмы данных и выполнять вычисления, которые не по силам даже самым мощным суперкомпьютерам. Эти возможности открывают новые горизонты для моделирования сложных химических процессов, разработки новых материалов и лекарств, а также для решения сложных логистических и аналитических задач.