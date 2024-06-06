Эксперт Роскачества назвал главные ошибки в использовании смартфона

Профессор Сергей Кузьменко объяснил, какие привычки могут сократить срок службы смартфона. Он рассказал, что современные устройства с литий-ионными аккумуляторами не стоит разряжать полностью или заряжать батарею до максимума, так как это негативно влияет на её жизнь. Использование качественного зарядного устройства, предназначенного для конкретной модели, также является важным моментом для сохранения работы смартфона.

Также он отметил, что плохо хранить смартфон в условиях высокой влажности или подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Это может повредить как аккумулятор, так и экран устройства. Для предотвращения повреждений рекомендуется использовать защитные чехлы и избегать сильного перегрева смартфона.

Кроме того, эксперт подчеркнул важность установки обновлений операционной системы и приложений. Отсутствие обновлений делает смартфон уязвимым к кибератакам. Также необходимо следить за состоянием памяти устройства, регулярно удаляя ненужные файлы и приложения, чтобы избежать перегрузки памяти и снижения производительности.