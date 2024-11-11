Эксперт: российские ноутбуки станут реже покупать из-за их качества

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прогнозирует, что продажи отечественных ноутбуков в России достигли своего пика и в будущем начнут снижаться. По его словам, нынешний рост продаж объясняется текущими экономическими условиями, но аналогичная ситуация уже наблюдалась в 2008 и 2014 годах. Тогда на волне спроса компании нередко просто наносили свои логотипы на устройства, произведённые за рубежом.

Муртазин добавил, что в скором времени покупатели начнут оставлять отзывы, что тоже повлияет на спрос. По его мнению, рынок перераспределится, когда люди начнут замечать, что российские ноутбуки могут ломаться быстрее, чем более дорогие китайские аналоги. Аналитик считает, что доля отечественных устройств вскоре пойдет на спад, несмотря на кратковременный рост.

Ранее Муртазин пояснял, что спрос на российские ноутбуки повысился благодаря их относительно низкой цене. Однако он отметил, что это временный эффект, и повторного увеличения продаж, скорее всего, не произойдет.