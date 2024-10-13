Эксперт: с момента зарождения Земли Солнце стало светить на 30% ярче

Солнце стало ярче на 30% с момента появления Земли, и этот процесс происходил постепенно, сообщил доцент НИУ ВШЭ Рамиз Алиев. На фестивале «Наука 0+» он рассказал, что за 4,5 миллиарда лет светимость звезды увеличилась, что могло повлиять на климат нашей планеты. Учёный добавил, что солнечная активность меняется как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе, и это тоже отражается на климатических условиях.

Алиев пояснил, что извержения вулканов могут вызывать похолодания. Дело в том, что выбросы пепла и газа снижают количество солнечного света, достигающего Земли. После сильных вулканических eruptions температура на планете может понижаться на несколько лет, хотя обычно это снижение незначительное.

Говоря о других факторах, влияющих на климат, Алиев упомянул о роли гор, морей и океанов, а также о фотосинтезирующих организмах. По его словам, с появлением таких организмов изменился состав атмосферы: метан стал окисляться кислородом, который они выделяют. Учёный также отметил, что расположение континентов и других природных объектов могло бы создать совершенно другую планету с иным климатом, даже если количество солнечной энергии осталось бы прежним.