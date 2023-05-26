Эксперт Сбера рассказал, как именно хакеры помогают друг другу при подготовке атак

Такой вывод представил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбера. Эксперт подчеркнул, что в настоящее время основная проблема заключается в нехватке международного сотрудничества в обмене информацией о киберугрозах.

Как утверждает Кузнецов, в современном мире киберпреступники могут помочь друг другу в проведении атак, невзирая на границы и национальные регуляции. Это создаёт дополнительные сложности для защиты от киберугроз.

По мнению специалиста, ключом для решения этой проблемы может стать расширение международного сотрудничества по управлению киберрисками и обмену информацией о потенциальных угрозах.

Только глобальное взаимодействие позволит создать эффективную систему защиты от киберпреступности.