Эксперт: скоро хакеры с помощью ИИ будут атаковать… защищающий вас в интернете ИИ

Однако, по словам Мазина, стратегическая угроза сохраняется: атакующему ИИ достаточно найти всего одну уязвимость, тогда как защита должна отразить все возможные сценарии атак.

Еще один вызов связан с тем, что работа ИИ не всегда понятна даже его создателям. Возникает вопрос доверия к системе, которая самостоятельно принимает решения о блокировке угроз. По словам Мазина, ключ к решению этой проблемы — в развитии объяснимого искусственного интеллекта, когда система способна объяснять свои действия. Он отметил, что архитектура будущих систем безопасности будет строиться по принципу «human-in-the-loop» — человек останется последним звеном, принимающим финальное решение.

Отдельное внимание уделяется концепции персонального «цифрового телохранителя». Идея заключается в создании простого и понятного помощника, который возьмет на себя управление паролями, настройками приватности и предупреждениями об опасностях.