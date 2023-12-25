Эксперт: Smart-телевизоры будущего будут создавать для вас кино и телешоу с помощью нейросетей

Говорят, что линейное телевидение уходит в прошлое, а приставки уже никому не нужны. Но на самом деле ситуация не такая однозначная. Хоть просмотры традиционного телевидения действительно снижаются, но они всё ещё остаются на высоком уровне. А вот рынок приставок, согласно данным Market Research Future, растёт год от года на 7,2%. В 2021 году, в период пандемии, спрос на приставки в России вырос на 126%.

Можно утверждать, что приставки не только не утратили своей актуальности, но и продолжают активно развиваться. В отличие от телевизора, который люди меняют примерно раз в 10 лет, приставку можно обновлять каждые 2-3 года. Это связано с тем, что за это время приставка успевает сильно измениться, становясь мощнее и производительнее, что, в свою очередь, стимулирует людей к приобретению новых устройств. Что ждёт рынок приставок в 2024 году, и заменят ли они Smart TV или вытеснят подписки на интернет-сервисы, традиционное телевидение? Об этом рассказал глава лаборатории Movix Дом.ру, Евгений Торчинский.

Сегодня мы наблюдаем глобальный тренд на объединение голосовых помощников и Smart TV. Примером тому может служить выпуск Яндексом ТВ Станции и ТВ Станции Про с голосовым помощником, Farfield. Вместе с тем, на рынке представлено множество китайских телевизоров на Android TV, что создаёт серьёзную конкуренцию приставкам. Современные устройства для просмотра контента должны сочетать технологичность, доступность по цене и богатство контента. И здесь приставки играют свою роль, предоставляя пользователю гибкие варианты выбора.

Технологии активно меняют приставки уже сегодня, и в ближайшие годы они будут выглядеть не как обычные коробки. Устройства будут скорее напоминать комбинацию приставки и умной колонки, обладая более широким функционалом. С развитием голосовых технологий и искусственного интеллекта, приставки превратятся в медиацентры с функциональностью умного дома, вытесняя традиционное телесмотрение на второй план. Колонки с микрофонами появятся в комнатах, позволяя управлять медиацентром с любой точки. Эти изменения делают приставки более доступными и универсальными.

Что касается контента, линейное телевидение теряет популярность в пользу VoD-контента (Video on demand), доступного для просмотра в любое время. Платформы с собственным контентом становятся лидерами, и в будущем можно ожидать создания новых форматов контента, вплоть до создания пользовательских сценариев с участием искусственного интеллекта. Тренд на геймификацию контента также сохранится.