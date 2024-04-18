Эксперт: смартфон стоит менять раз в три года

Смартфон обычно служит долго, можно пользоваться им два, три или даже пять лет, если хорошо за ним ухаживать. Когда менять устройство, зависит от того, насколько оно вам нужно. Но, по мнению специалиста, каждые три года — самое подходящее время для обновления.

Со временем смартфон стареет, его части изнашиваются. Например, через два-три года батарея может стать менее ёмкой. В этом случае можно заменить батарею или сам смартфон. За три года на рынке появляются новые модели смартфонов, с более современными экранами, камерами и другими возможностями.