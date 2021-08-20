Эксперт сообщил, как быстро передать данные со смартфона на компьютер

Самым тривиальным и популярным способом переместить файлы со смартфона на компьютер является использование провода USB. Некоторые смартфоны имеют функцию “флешки”, которая позволяет быстро транспортировать файлы на компьютер через USB-провод. Воспользоваться для передачи данных можно и SD-картой.

Загрузка контента со смартфона в компьютер может осуществляться и посредством домашнего Wi-Fi.

“Скачать приложения, которые сможет создать ftp-сервер, а доступ получить к нему смогут только пользователи из вашей Wi-Fi-сети — уникальную ссылку можно применить в Windows или через FTP-приложения на компьютере. После завершения перекачки файлов, следует отключить приложение”, — поделился эксперт.