Эксперт сообщил, как быстро передать данные со смартфона на компьютер

Наука и технологии
Сегодня в 10:03
Эксперт сообщил, как быстро передать данные со смартфона на компьютерОт использования USB провода до Wi-Fi
Агентство “Прайм” опубликовало интервью с гендиректором АНО «Цифровые платформы» Арсением Щельциным, в ходе которого он рассказал россиянам о быстрых способах передачи контента со смартфона на компьютер.
Самым тривиальным и популярным способом переместить файлы со смартфона на компьютер является использование провода USB. Некоторые смартфоны имеют функцию “флешки”, которая позволяет быстро транспортировать файлы на компьютер через USB-провод. Воспользоваться для передачи данных можно и SD-картой.
Загрузка контента со смартфона в компьютер может осуществляться и посредством домашнего Wi-Fi.
“Скачать приложения, которые сможет создать ftp-сервер, а доступ получить к нему смогут только пользователи из вашей Wi-Fi-сети — уникальную ссылку можно применить в Windows или через FTP-приложения на компьютере. После завершения перекачки файлов, следует отключить приложение”, — поделился эксперт.