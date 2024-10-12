Эксперт: современные мобильные игры - мощнейший тренажёр для мозга

Современные мобильные игры не только веселят нас, но и могут служить отличным тренажёром для мозга, помогая людям адаптироваться в обществе. Ведущий менеджер по продукту RuStore Алена Самарцева отметила, что многие исследования подтверждают как положительное, так и отрицательное влияние игр. По её словам, иногда запрещать их детям не стоит, ведь они могут быть полезными для развития навыков и для взрослых тоже.

Исследования из Лимерикского университета показали, что геймеры, как правило, имеют лучшие показатели в пространственной памяти и внимании по сравнению с теми, кто не увлекается играми. Учёные из Сеульского университета также обнаружили, что частая игра у подростков улучшает их умственные способности и координацию. Самарцева добавила, что жанры, такие как стратегии и головоломки, особенно хорошо развивают память и концентрацию у молодых людей и даже у пожилых.

Однако, по словам эксперта, важно помнить о мерности. Игры, такие как шутеры, могут повысить внимание к деталям и скорость обработки информации. Несмотря на их плюсы, после двух часов игры на смартфоне можно столкнуться с усталостью и дискомфортом в глазах. Поэтому важно соблюдать баланс между играми и другими видами отдыха, чтобы они не отвлекали от социальных и рабочих обязанностей.