Эксперт спрогнозировал долговечность коронавируса

Так, по словам эксперта, коронавирусная инфекция хоть и не исчезнет, но вероятнее всего лишится своей патогенности. Люди же, в свою очередь, приобретут в COVID-19 среднесрочный иммунитет. Эксперт также отметил, что в общей сложности переболеть коронавирусом могут порядка 70% россиян, что и будет способствовать выработке коллективного иммунитета.

Напомним, что в России, согласно актуальной на сегодняшний день информации, зафиксировано порядка 759 203 инфицированных коронавирусом. Из них вылечилось 539 373 человек, а умерло 12 123. За последние 24 часа количество зараженных увеличилось на 6 406 человек.