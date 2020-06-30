Эксперт спрогнозировал, когда в российской медицине начнут использовать искусственный интеллект

Так, по мнению эксперта, в российской медицине могут начать применять технологии, базирующиеся на искусственном интеллекте, уже через 10 лет. ”В течение этого времени с развитием информационных систем это все станет доступно. С точки зрения стоимости системы они сейчас становятся более доступными, есть российские производители, поэтому большой проблемы нет”, - поделился Морозов.

На сегодняшний день, по словам Морозова, не все врачи относятся к подобным технологиям однозначно, однако есть и те специалисты, которые смотрят на изменения, как на новые возможности.