Эксперт спрогнозировал количество россиян, которое вылечится от коронавируса в ближайшее время

Эксперт отметил, что лечение большинства инфицированных занимает порядка двух недель, в связи с чем уже до конца текущего месяца в России должны поправиться более тысячи россиян. Малеев также добавил, что пациенты, которые страдают от тяжелых форм коронавирусной инфекции, нуждаются в более длительном лечении, которое может занимать порядка двух месяцев, однако в стране таких пациентов выявлено всего 20%.

Согласно актуальной на сегодняшний день информации, в России зарегистрировано 13584 случаев заражения коронавирусом. Из них вылечились порядка 1045 людей, а умерло 106. За последние сутки в России было выявлено 1667 новых случаев заражения.