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Сегодня 12:40
Эксперт спрогнозировал количество россиян, которое вылечится от коронавируса в ближайшее время
Прогноз оказался довольно оптимистичным
Ведущий специалист московской Инфекционной клинической больницы № 2 академик Виктор Малеев спрогнозировал количество россиян, которое вылечится от коронавируса в ближайшее время.
Эксперт отметил, что лечение большинства инфицированных занимает порядка двух недель, в связи с чем уже до конца текущего месяца в России должны поправиться более тысячи россиян. Малеев также добавил, что пациенты, которые страдают от тяжелых форм коронавирусной инфекции, нуждаются в более длительном лечении, которое может занимать порядка двух месяцев, однако в стране таких пациентов выявлено всего 20%.
Согласно актуальной на сегодняшний день информации, в России зарегистрировано 13584 случаев заражения коронавирусом. Из них вылечились порядка 1045 людей, а умерло 106. За последние сутки в России было выявлено 1667 новых случаев заражения.