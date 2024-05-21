Эксперт спрогнозировал новую мошенническую схему с использованием нейросети

Мошенники используют передовые технологии, чтобы создавать очень реалистичные видео- и аудиозаписи, что делает их атаки сложными для выявления. Эту проблему обсудил Денис Стрельцов из компании «Перфоманс Лаб».

По его словам, мошенники стали активно использовать новые технологии, включая искусственный интеллект, для создания поддельных сообщений и сложных схем мошенничества, таких как фишинг и социальная инженерия.

Стрельцов подчеркнул, что защитить себя можно, используя двухфакторную аутентификацию и облачные пароли. Он также напомнил, что важно быть бдительным и не разглашать конфиденциальную информацию, особенно в ответ на подозрительные запросы.