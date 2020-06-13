Эксперт спрогнозировал поломку многих "умных" устройств в следующем году

Эксперт отметил, что к “умным” устройствам, которые могут выйти из строя в ближайшие 12 месяцев относятся Smart TV, телевизионные приставки, “умные” холодильники. Кроме того, это может также отразиться на старых смартфонах на Android, которые могут лишиться подключения к интернету.

Хельм объясняет свой неутешительный прогноз тем, что срок действия корневых сертификатов безопасности центра сертификации, которые интегрированы во многие устройства “умного” дома и “Интернета вещей”, подходит к концу. Напомним, что именно с помощью данных сертификатов устройства устанавливают безопасные интернет-соединения с серверами. Отмечается, что корневые сертификаты могут быть продлены с помощью обновлений прошивки. Однако не все гаджеты получают обновления программного обеспечения после установки.