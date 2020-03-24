Эксперт спрогнозировал появление возможностей суперкомпьютера в смартфонах

”Сейчас мощности смартфонов такие же, какие были в то время суперкомпьютеры. Если мы посмотрим в будущее, то в будущем сегодняшние суперкомпьютеры, которые умеют делать огромное количество задач, станут нам доступны в виде такого же смартфона”, - поделился представитель компании Intel, отметив, что современный мир сфокусирован именно на этом. ”В ближайшие 10-20 лет нам будут доступны возможности суперкомпьютеров”, - заключил Кузьмин.

Так, по его словам, в случае появления таких возможностей в смартфонах люди будут обеспечены переводом слов на другой язык в режиме реального времени. Кроме того, это позволит получать необходимые данные мгновенно.