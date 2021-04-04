Эксперт спрогнозировал самый популярный вид мошенничества в 2021 году

Эксперт обратил внимание на то, что мошенники начали часто пользоваться гибридными фишинговыми атаками с элементами социальной инженерии и всевозможными сценариями обмана пользователей. Помимо прочего злоумышленники пользуются и технологиями подмены лица - deepfake. Причем их правдоподобность растет из года в год. В этой связи эксперт спрогнозировал, что 2021 году именно deepfake может стать настолько реалистичной, что распространение недостоверной информации станет основным источником бед специалистов по информационной безопасности.

В то же время, по мнению Тюрникова, самым популярным видом мошенничества в текущем году останется фишинг. Он также отметил, что на данный момент вредоносных сайтов в 75 раз меньше, чем фишинговых.