Эксперт спрогнозировал внедрение ИИ во все программы, где есть текст

Российская компания «МойОфис» интегрировала GigaChat API в своё мобильное приложение «МойОфис Документы», позволяя пользователям работать с текстовым контентом на более продвинутом уровне. Нейросеть способна создавать вопросы и тезисы на основе предоставленной информации, а также изменять тон сообщений, сжимать тексты и выделять ключевые идеи, уточнили в компании.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко выразил мнение о важности подобных разработок в России. Он отметил, что на рынке появляется множество программных продуктов, в которые интегрированы различные чаты GPT, такие как YandexGPT и чаты от Сбера. Это напоминает ситуацию с Wi-Fi в турецких отелях: если нет доступа к Wi-Fi, многие потенциальные клиенты могут отказаться от услуг. Использование искусственного интеллекта в программных продуктах становится неотъемлемой частью улучшения пользовательского опыта, позволяя автоматизировать и улучшать процессы работы с текстами.

Герман Клименко также подчеркнул, что развитие технологий искусственного интеллекта происходит очень быстро. Он уверен, что в течение ближайшего года практически во всех текстовых редакторах будет использоваться какой-либо вид чата GPT, что значительно упрощает жизнь пользователей и повышает эффективность работы с информацией.