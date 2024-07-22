Эксперт: спутники — главная «дыра» в защите от хакеров

Космические технологии прочно вошли в нашу жизнь, поддерживая работу многих отраслей. Но с их развитием растут и риски, особенно в сфере кибербезопасности. Глава хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин объясняет, почему космические технологии, несмотря на их важность, могут быть под угрозой.

Сейчас на орбите работает более 9000 спутников, и к 2030 году их число может вырасти до 60 000. Космическая экономика, в основном сосредоточенная на услугах, к 2040 году может достигнуть $1,4 трлн. Хотя эти цифры могут показаться не такими большими в мировом масштабе, космическая инфраструктура имеет огромное значение для множества отраслей. Например, система GPS необходима для точности финансовых транзакций, и её сбои могут привести к серьёзным последствиям. Космос также играет важную роль в таких областях, как сельское хозяйство и юриспруденция.

Однако растущая зависимость от космических технологий приводит к увеличению рисков. Если раньше взлом спутников был делом энтузиастов, сегодня это стало реальной угрозой. В 1986 году хакер Captain Midnight прервал трансляцию HBO, но уже в 1998 году хакеры уничтожили спутник ROSAT X-Ray. Современные спутники, которые теперь могут позволить себе многие компании благодаря снижению цен на запуск и революции в микроэлектронике, более уязвимы. Массовое производство и использование open source технологий упрощает жизнь хакерам, так как взломать стандартные системы проще, чем уникальные.

Возможные уязвимости включают открытое ПО, незащищённые каналы связи и локальные центры управления. Даже простые фишинг-атаки могут поставить под угрозу важные миссии. В будущем, когда квалифицированных специалистов будет больше, риск взлома только увеличится. Политические конфликты также могут усилить угрозу, так как информация о взломах спутников противника становится все более частой. Важно, чтобы системы защиты космических аппаратов развивались вместе с их числом и значением, иначе последствия могут быть весьма неприятными.