Эксперт сравнил эффективность российского аналога «Спинразы» с оригиналом

Биолог Алексей Диашев рассказал, способен ли российский аналог «Спинразы» полностью заменить оригинальный препарат, используемый при лечении спинальной мышечной атрофии. По его мнению, качество медикамента не должно вызывать сомнений, однако существует скрытая проблема.

Разработка препарата происходит в научно-исследовательском центре, где создаётся высококачественный продукт, но при переводе его на массовое производство все зависит от того, насколько честными будут работники. В России одна упаковка оригинального препарата Biogen стоит более 5 миллионов рублей, тогда как российский аналог от компании «Генериум» планируется продавать по более низкой цене.

СМИ сообщили, что препарат будет выпускаться под названием «Лантесенс» компанией «Генериум», и его регистрация уже прошла в Государственном реестре лекарственных средств Минздрава.