Наука и технологии
Вчера в 23:44
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Эксперт сравнил опасность природных и искусственных вирусов для человека

По его словам, искусственных вирусов не существует
Российский учёный, профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский рассказал, какие вирусы действительно опасны для человека. По словам эксперта, вирусы которые могут с высокой долей вероятности убить, при этом плохо распространяются. А те, которые менее смертельны, обладают большей заразностью и легко распространяются.
Эксперт сравнил опасность природных и искусственных вирусов для человека

Именно вирусы второго типа наиболее опасны для человека. Не так смертоносны, как та же Эбола, но остаются надолго и «учатся» мутировать. Эксперт также выразил мнение, что задача таких вирусов не убить как можно больше людей, а сделать их своими носителями и остаться как можно дольше в популяции.

Вместе с этим Аграновский указал на то, что нет ни единого доказательства существования искусственных вирусов. По мнению эксперта, их выведение не имеет смысла, потому что они поразят всех, в том числе своих создателей.

Опасны природные вирусы. Они всегда появляются внезапно, и к этому достаточно трудно подготовиться.

Могут ли в природе возникнуть опасные вирусы? Могут, как мы видим на примере пандемии. Это могут быть новые коронавирусы или иные вирусы.

Хотя первые звонки были — это вирус атипичной пневмонии и MERS — вирус ближневосточного респираторного синдрома. Но мы не отнеслись к этому с должным вниманием, и вот появилась эта пандемия с огромными потерями.

Алексей Аграновский
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ
Источник: Известия
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