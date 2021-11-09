Эксперт сравнил опасность природных и искусственных вирусов для человека

Эксперт сравнил опасность природных и искусственных вирусов для человекаПо его словам, искусственных вирусов не существует
Именно вирусы второго типа наиболее опасны для человека. Не так смертоносны, как та же Эбола, но остаются надолго и «учатся» мутировать. Эксперт также выразил мнение, что задача таких вирусов не убить как можно больше людей, а сделать их своими носителями и остаться как можно дольше в популяции.
Вместе с этим Аграновский указал на то, что нет ни единого доказательства существования искусственных вирусов. По мнению эксперта, их выведение не имеет смысла, потому что они поразят всех, в том числе своих создателей.
Опасны природные вирусы. Они всегда появляются внезапно, и к этому достаточно трудно подготовиться.
Могут ли в природе возникнуть опасные вирусы? Могут, как мы видим на примере пандемии. Это могут быть новые коронавирусы или иные вирусы.
Хотя первые звонки были — это вирус атипичной пневмонии и MERS — вирус ближневосточного респираторного синдрома. Но мы не отнеслись к этому с должным вниманием, и вот появилась эта пандемия с огромными потерями.